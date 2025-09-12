واصل قطاع التعدين في السعودية أداءه الإيجابي، حيث سجل معدل نمو 4.2% في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي، هو الأعلى في نحو 9 أرباع متتالية، وجاء الارتفاع بدعم من نمو قطاع «أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى» بنسبة 5.4%، على أساس سنوي، ومقارنة بنمو بلغ 4.7% في الربع الأول من 2025، وفق بيانات هيئة الإحصاء. نمو الزيت الخام ونما قطاع الزيت الخام والغاز الطبيعي، والذي يندرج تحت قطاع التعدين، بنسبة 4.2% في الربع الثاني من العام الحالي 2025، ويضم قطاع «أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى» كما يُصنّف في بيانات الهيئة، الأنشطة التي تقع خارج نطاق استخراج النفط والغاز، وتشمل مجموعة واسعة من العمليات المرتبطة باستخراج ومعالجة المعادن والصخور الصناعية. وجاء قطاع «أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى» ضمن أكثر 4 قطاعات نمواً في الربع الثاني من هذا العام، بصدارة قطاع الكهرباء والغاز والماء بنسبة 10.3%، تلاه قطاع خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%. وبلغت مساهمة قطاع «أنشطة تعدينية وتحجيرية أخرى» في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من 2025 نحو 5.175 مليار ريال، وهي ثالث أعلى قيمة ربعية في تاريخ القطاع، ومقارنة بقيمة مساهمة بلغت 4.91 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. فيما نما إنتاج قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 6.5% في يوليو الماضي، على أساس سنوي، وفق بيانات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء. وتمتلك السعودية ثروات معدنية هائلة، تعمل على اكتشافها وتنميتها؛ إذ اكتسب القطاع زخماً متسارعاً مع إطلاق «رؤية السعودية 2030»، التي جعلت من التعدين ركيزة ثالثة للاقتصاد الوطني، إلى جانب قطاعَي الصناعة والطاقة، وتحتضن أراضي المملكة أكثر من 45 معدناً متنوعاً، تشمل الذهب والزنك واليورانيوم، وغيرها من المعادن الثمينة؛ لتُقدّر إجمالي ثرواتها المعدنية بأكثر من 9.4 تريليون. رؤية شاملة وتتبنى المملكة رؤية شاملة لتطوير سلاسل القيمة المعدنية عبر استثمار مواردها الثمينة؛ لتلبي الطلب المحلي، وتوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال إجراء مسوح جيولوجية، وتحديد الفرص الاستثمارية؛ بما يُساعد على استقطاب الاستثمارات، وبناء صناعة تعدين متطورة، تُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، بجانب تعزيز مكانة المملكة في سلاسل الإمداد العالمية، عبر الاستثمار في مزاياها التنافسية. قطاع التعدين السعودي: 4.2 % نسبة نموه ثالث أعلى قيمة ربعية تاريخية الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني 45 معدناً في السعودية