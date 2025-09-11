تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم المستثمرين لأحدث بيانات التضخم التي جاءت موافقة للتوقعات، وارتفاع طلبات إعانات البطالة.وهبط العائد على السندات العشرية بنحو 3 نقاط أساس إلى 4.024%، بعدما لامس 4%.وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.521%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بنقطتي أساس إلى 4.68%.وقال رئيس إستراتيجية العوائد الأمريكية لدى بنك «مونتريال» إيان لينجن: «تؤكد البيانات استمرار التأثير المحدود للحرب التجارية على التضخم حتى الآن، مع تزايد المخاوف من ضعف سوق العمل بسرعة».وأضاف: «هذا يمهد الطريق لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع القادم مع بقاء احتمال خفض أكبر بنسبة 50 نقطة أساس»، حسبما ذكرت «سي إن بي سي».وبحسب أداة «فيد واتش»، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الفيدرالي يومي 16 و17 سبتمبر إلى 90.9% من 85.9% قبل شهر.