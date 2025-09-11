ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل جلستها اليوم (الخميس)، بدعم من بيانات تضخم أسعار المستهلكين وإعانات البطالة، التي تعزز احتمالات استئناف الفيدرالي خفض أسعار الفائدة الأسبوع القادم.وزاد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.40% أو ما يعادل 183 نقطة إلى 45674 نقطة في تمام الساعة 04:38 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.28% أو 18 نقطة إلى 6550 نقطة بعد أن لامس مستوى قياسياً جديداً عند 6557 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.21% أو 46 نقطة إلى 21932 نقطة.وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.9% في أغسطس من 2.7% في يوليو تماشياً مع التوقعات.ورغم أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 0.40% على أساس شهري بعد ارتفاعه 0.20% في شهر يوليو ومقارنة بتوقعات زيادته 0.30% فقط، إلا أن الأسواق تنظر إلى البيانات في مجملها على أنها لن تُثني الفيدرالي عن خفض الفائدة في اجتماع الأسبوع القادم.ودعم هذه النظرة صدور بيانات منفصلة كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 27 ألف طلب إلى 263 ألفاً في الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021.