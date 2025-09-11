أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% في عام 2025، وهي نسبة مُعدّلة بالزيادة عن 0.9% المتوقعة في شهر يونيو، وأشارت إلى أن توقعات التضخم أكثر غموضًا من المعتاد بسبب تقلب السياسات التجارية العالمية.وأضافت «كريستين لاجارد» في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع السياسة النقدية اليوم (الخميس): «ارتفاع قيمة اليورو قد يقلل التضخم أكثر من المتوقع، كما أن زيادة الرسوم الجمركية قد تقلل الطلب على صادرات منطقة اليورو، وتشجع بعض الدول ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة على زيادة صادراتها للمنطقة».على الجانب الآخر، قد يؤدي تفكك سلاسل التوريد العالمية إلى رفع أسعار الواردات وفرض قيود على الطاقة الإنتاجية المحلية، ما يزيد التضخم، وكذلك فإن زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية قد تدفع الأسعار للارتفاع على المدى المتوسط.ويتوقع صناع السياسات أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.1% في عام 2025، و1.7% في عام 2026، و1.9% في عام 2027.يأتي هذا بعدما ثبّت مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اليوم (الخميس)، أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير كما كان متوقعًا.