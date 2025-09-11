تأهل 250 مشروعًا رياديًا يمثلون 81 دولة حول العالم إلى المعسكر التدريبي الافتراضي لمسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، الذي يقام بالتعاون مع جامعة إيسادي رامون لول Esade Ramon Llull University؛ إحدى أبرز الجامعات العالمية المتخصصة في ريادة الأعمال.وتوزعت المشاريع المتأهلة بحسب مراحلها الريادية، وجاءت 9% منها في مرحلة الفكرة، و51% في المرحلة الأولية، و40% في مرحلة النمو، وبرزت مشاركة نوعية لمشاريع متخصصة في تقنيات الفضاء مثّلت 12% من الإجمالي، في إشارة إلى اتساع نطاق الابتكار، ليشمل قطاعات جديدة وواعدة على المستوى العالمي.ومن المقرر أن تستضيف العاصمة الرياض النهائيات العالمية للمسابقة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وبالشراكة مع مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، والشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، بما يعكس مكانة المملكة المتنامية كونها محركًا عالميًّا للابتكار وريادة الأعمال.ويشمل البرنامج التدريبي للمشاريع المتأهلة جلسات نظرية وتطبيقية تمتد لثلاثة أيام بواقع خمس ساعات يوميًا، إضافة إلى 20 ورشة عمل متخصصة في مجالات متعددة، ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة اللقاء المباشر مع أكثر من 5 مستثمرين محليين وعالميين، والربط مع 9 جهات من منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وسيتأهل 100 مشروع من بين المشاركين إلى النهائيات العالمية التي يحتضنها ملتقى «بيبان» في الرياض.وشهدت التصفيات الأولية للمسابقة هذا العام إقبالًا غير مسبوق، وتقدمت أكثر من 10 آلاف منشأة من 169 دولة، وهو ما يمثل تضاعفًا في عدد المشاركات مقارنة بالعام الماضي.ويُعدُّ كأس العالم لريادة الأعمال، أكبر مسابقة دولية من نوعها، وتجمع أفضل 100 منشأة ريادية عالمية في الرياض هذا العام للتنافس على جوائز مالية تتجاوز 1.5 مليون دولار، فضلًا عن فرص استثمارية وشراكات إستراتيجية مع أكثر من 64 شريكًا عالميًا، وتؤكد استضافة المملكة لهذه البطولة مكانة الرياض بصفتها مركزًا عالميًّا للابتكار وريادة الأعمال، وتجسّد التزامها المستمر بتمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة لتسريع نمو مشاريعهم وتوسيع حضورهم الدولي.