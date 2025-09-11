المرشد والبشير عقب توقيع الاتفاقية (الإخبارية السورية)
المرشد والبشير عقب توقيع الاتفاقية (الإخبارية السورية)
وقعت وزارة الطاقة السورية مع الصندوق السعودي للتنمية مذكرة تفاهم تتضمن تقديم منحة إلى سوريا لتزويدها بـ 1.65 مليون برميل من النفط الخام.

وكانت السعودية قد أطلعت في الأسبوع الحالي حزمة مشاريع في سوريا تشمل تأهيل الطرق في دمشق وريفها وإعادة تأهيل مدارس ومستشفيات ومخابز في أرجاء البلاد، بعد أسابيع من تعهد المملكة استثمار أكثر من 6.4 مليار دولار في سوريا، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشملت الاتفاقيات الموقع عليها مشروعا لتأهيل وترميم 34 مدرسة في محافظات حلب وإدلب وحمص، بالإضافة إلى تدشين مشروع لتجهيز 17 مستشفى بالأجهزة الطبية المنقذة للحياة وآخر لإعادة تأهيل نحو 60 مخبزا وخطا لإنتاج الخبز، كما تم التوقيع على اتفاق لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي وآبار مياه في دمشق.
