تراجعت قيمة العملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، بعدما أعلنت بولندا أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيّرات روسية اخترقت مجالها الجوي أثناء هجوم على غرب أوكرانيا.وانخفض الروبل أمام الدولار بنسبة 1.4% إلى 84.74 روبل، بعدما لامس 85.235 روبل، وهو أضعف مستوى للعملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية منذ 5 أشهر.وفي بورصة موسكو، تراجع الروبل بنسبة 1.2% ليصل إلى 11.91 مقابل اليوان، وهو العملة الأجنبية الأكثر تداولًا في روسيا، بحسب وكالات إعلامية غربية.وخسر الروبل نحو 5% من قيمته أمام الدولار منذ بداية الأسبوع، في ظل توقعات بخفض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي الروسي في 12 سبتمبر، وزيادة الطلب على الواردات، إضافة إلى تجدد المخاوف من عقوبات غربية جديدة.