أطلقت هيئة العامة للموانئ أول وحدة تخزين عائمة FSU لتزويد السفن بالوقود في ميناء جدة الإسلامي بسعة إجمالية قدرها 113 ألف متر مكعب، بشراكة استراتيجية بين وزارة الطاقة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ «موانئ».وتمثل المحطة خطوة جوهرية لتعزيز الاقتصاد البحري للمملكة بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة.وستساهم وحدة التخزين الجديدة في إحداث نقلة نوعية في العمليات اللوجستية لسلاسل توريد الوقود البحري في منطقة البحر الأحمر، من خلال تحسين كفاءة توريد الشحنات بالجملة، وتبسط عمليات المزج، وتسريع عمليات تحميل سفن التزويد التي تضطلع بدوري حيوي في توزيع الوقود على السفن العابرة، وبما يعزز من تفعيل منطقة الإيداع الجمركية الحديثة، ويساهم في سرعة وسهولة عمليات التخلص الجمركي لكل من الواردات والصادرات، ويوفر مرونة غير مسبوقة للمستفيدين.وتتميز الوحدة بأنها مجهزة لتخزين الأنواع الثلاثة الرئيسة لوقود السفن، التي تشمل زيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO)، وزيت الوقود عالي الكبريت (HSFO)، وزيت الغاز البحري (MGO)، كما تخدم الوحدة أسطول الشركة الحديث من ناقلات تزويد الوقود، مما يُمكنها من تقديم خدماتها بكفاءة عالية، إضافة إلى توفير الوقود لموردي الوقود المرخصين الآخرين.ويُعد تسجيل وحدة التخزين العائمة كمنطقة إيداع جمركية نهجًا ابتكاريًا جديدًا، يُسهم في تحقيق عمليات تشغيل عالية الكفاءة، مع ضمان الرقابة الجمركية الكاملة على حركة البضائع، داخل وخارج المملكة.