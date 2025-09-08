واصلت أسعار الذهب خلال تداولاتها أمس (الاثنين)، تسجيل أعلى قمة تاريخية، إذ قفز سعر أوقية الذهب إلى 3637.56 ريالاً، كأعلى قمة تاريخية، لترتفع أسعار الذهب بنسبة 45.73% خلال 12 شهراً، بعد أن أغلق في تاريخ 9 سبتمبر من عام 2024 عند مستوى 2506.27 دولار.وارتفعت أسعار الذهب في 14 جلسة بنسبة 9.71%، إذ أغلق الذهب في 19 أغسطس عند مستوى 3315.54 دولار، فيما واصل الذهب سلسلة طلوعه شبه الثابتة في الجلسات الماضية، قبل أن يخترق مستوى 3600 في تداولاته اليوم (الاثنين)، بعد أن لامس هذا المستوى يوم (الجمعة) الماضي لفترة وجيزة.ووفقاً لأسعار الذهب بالريال السعودي، فقد تجاوز جرام الذهب عيار 24 مستوى 438 ريالاً، أما الذهب عيار 22 الذي يباع كجنيهات غالباً (قبل المصنعية وضريبة القيمة المضافة وربحية المتجر) فقد لامس لأول مرة مستوى 402 ريال، واقتربت أسعار جرام الذهب عيار 21 الذي يباع كذهب مشغول من مستوى 384 ريالاً، أما جرام الذهب عيار 18 والذي يعد الأعلى إقبالاً من المستهلكين فقد بلغ 329 ريالاً وذلك (قبل المصنعية وضريبة القيمة المضافة وربحية المتجر الرأسمالي).وارتفعت أسعار الذهب بدعم توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في وقت يراقب فيه المستثمرون تحركات البنوك المركزية وحيازاتها من المعدن النفيس.وكان المحرك الأساسي لارتفاع أسعار الذهب، هو بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من التوقعات، حيث تراجع نمو التوظيف في شهر أغسطس، ليضيف سوق العمل الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط، في حين كانت التوقعات تشير إلى 73 ألف وظيفة، وارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو أعلى مستوى في نحو أربع سنوات، وعززت هذه المعطيات خفض وشيك للفائدة الأمريكية.