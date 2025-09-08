«الإحصاء»: نمو «غير النفطية» 4.6%

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2025 نموًا بنسبة 3.9% مقارنةً بالربع المماثل من عام 2024، بحسب نتائج نشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية للربع الثاني 2025 التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وأظهرت نتائج النشرة أن الأنشطة الاقتصادية الرئيسية كافة حققت نموًا سنويًا، حيث ارتفعت الأنشطة غير النفطية بمعدل 4.6%، تلتها الأنشطة النفطية بنسبة 3.8%، بينما حققت الأنشطة الحكومية نموًا بمعدل 0.6%، وتعد الأنشطة غير النفطية هي المساهم الرئيسي في النمو بمقدار 2.6 نقطة مئوية، وساهمت الأنشطة النفطية وصافي الضرائب على المنتجات إيجابيًا بمقدار 0.9 و0.3 نقطة مئوية على التوالي.

وبالمقارنة مع الربع الأول 2025 حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا نموًا بنسبة 1.7%، حيث كانت الأنشطة النفطية هي المساهم الأكبر في النمو بمقدار 1.3 نقطة مئوية، تليها الأنشطة غير النفطية بمساهمة بمقدار 0.4 نقطة مئوية.

أما على مستوى الأنشطة الاقتصادية، فقد سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات النمو السنوي بنسبة 10.3%، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 7.0%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.6%.