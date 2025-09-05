تراجع الدولار خلال تعاملات (الجمعة)، وسط ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري الذي قد يدعم توقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض الفائدة هذا الشهر.وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.25% إلى 98.11 نقطة، في بداية تداولاته اليوم (الجمعة).وارتفع اليورو بنسبة 0.24% مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.1677 دولار، وصعد الإسترليني 0.25% عند 1.3468 دولار، وتراجع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.22% عند 148.16 ين.يأتي ذلك بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا لتنفيذ اتفاقه التجاري مع اليابان الذي يشمل فرض تعريفات جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات اليابانية للولايات المتحدة بما يشمل السيارات.ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الذي سيصدر لاحقًا اليوم (الجمعة)، إضافة 75 ألف وظيفة خلال شهر أغسطس، والذي سيمثل الشهر الرابع على التوالي الذي يضيف فيه الاقتصاد وظائف تقل عن 100 ألف، كما من المتوقع ارتفاع البطالة إلى 4.3% وهو المستوى الأعلى منذ 2021.