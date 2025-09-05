أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الحكومة توفر ضمانات سيادية لقطاع الاستثمار تصل إلى 85% من قيمة المشاريع.وقال السوداني، خلال ملتقى رجال الأعمال العراقي العُماني، إنه «تم التوقيع على 24 مذكرة تفاهم واتفاقيتين في مختلف المجالات بين العراق وعمان».وأشار إلى «سعة الفرص الاستثمارية المتوفرة لإسهام رجال الأعمال العراقيين والاستثمار في عُمان، وكذلك مساهمة الشركات العمانية في حركة التنمية التي يشهدها العراق»، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».وأوضح أنه «يجب العمل على استثمار الفرص، في ظل التنافس السريع على المستوى الاقتصادي عالمياً، وترجمة المشتركات والعلاقة المتميزة إلى إسهامات تحقق التنمية المستدامة وتعود بالنفع على شعبي البلدين»، مشيراً إلى «أهمية دور القطاع الخاص في البلدين وفرص التعاون، في ظل الدعم الحكومي على مستوى التشريعات والقوانين ومعالجة البيروقراطية».وقال السوداني إن «العراق مازال أمامه الكثير من الموارد الطبيعية غير المستثمرة، وأهمها قطاع الكبريت والفوسفات، في ظل توجه الحكومة نحو الإصلاح الاقتصادي».