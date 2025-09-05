أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته ستفرض رسومًا جمركية على واردات أشباه الموصلات من الشركات التي لا تنقل إنتاجها للولايات المتحدة، وذلك على هامش حفل عشاء أقامه في البيت الأبيض مع رؤساء تنفيذيين لشركات تقنية كبرى.وأكد ترمب للصحفيين حسبما نقلت «بلومبرغ» بقوله: «نعم، لقد ناقشت الأمر معكم هنا، سنفرض تعريفات جمركية على الرقائق وأشباه الموصلات قريبًا جدًا، على الشركات التي لا تدخل السوق الأمريكية».وأوضح: سنفرض تعريفات جمركية كبيرة جدًا، ليست مرتفعة للغاية، ولكنها كبيرة نسبيًا، مع العلم أنه إذا دخلت هذه الشركات إلى البلاد، أو إذا كانت تخطط للدخول أو تبني في البلاد، فلن تفرض عليها تعريفات جمركية.وأشار إلى أن «تيم كوك» المدير التنفيذي لشركة «آبل» سيكون في وضع جيد، وذلك مع رفع «آبل» إجمالي استثماراتها المحلية في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة.ومنذ بدء ولايته الثانية، يستخدم «ترمب» التعريفات الجمركية بشكل متكرر كركيزة أساسية في السياسة الخارجية الأمريكية، مستخدمًا إياها لممارسة الضغط السياسي وإعادة التفاوض على الصفقات التجارية.