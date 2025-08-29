اقتربت أسعار الذهب اليوم (الجمعة) من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار بشكل عام وزيادة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للفائدة في شهر سبتمبر إلى زيادة الطلب على المعدن النفيس.واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3,413.80 دولار للأوقية، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 23 يوليو أمس (الخميس)، وزاد الذهب 3.6% منذ بداية الشهر وحتى الآن.واستقرت أيضًا العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر عند 3473.80 دولار.وتراجع الدولار 0.4% خلال الليل ويتجه لتكبد خسارة شهرية، مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.