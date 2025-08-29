أعلنت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس»، اليوم (الجمعة)، أن جميع عمليات تداول العقود الآجلة على منصتها متوقفة مؤقتًا بسبب عطل تقني.وأكدت الشركة في بيان مقتضب أنها على دراية بالمشكلة التي تؤثر على خدمات التداول، وأن فريقها يعمل حاليًا على حلها في أسرع وقت ممكن، وفقا لوكالات إعلامية.وتعد «بينانس» أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم من حيث حجم التداول، ما يجعل أي انقطاع في خدماتها محل متابعة واسعة من المستثمرين في الأسواق الرقمية.