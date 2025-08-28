قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا مايك هاويس: «إن إنتاج السيارات ارتفع في بريطانيا للشهر الثاني على التوالي، لكنه أشار إلى أن القطاع يمر بمرحلة مضطربة، في ظل ضعف ثقة المستهلك، وتقلب تدفقات التجارة».وأظهرت بيانات الجمعية اليوم (الخميس) ارتفاع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة بنسبة 5.6% في يوليو ليصل إلى 69.13 ألف وحدة، بينما انخفض إجمالي إنتاج المركبات التجارية بنسبة 10.8% ليصل إلى 72 ألف وحدة.ودعا «هاويس» إلى تحسين تنفيذ الاستراتيجيات الحكومية لدعم النمو في هذا القطاع، مشيرًا إلى توقعات بعودة إنتاج المركبات الخفيفة إلى النمو في عام 2026 مع زيادة متوقعة قدرها 6.4% ليصل إلى 803 آلاف وحدة.وعلى الرغم من توقيع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في يونيو، لا تزال الرسوم الجمركية تُعرقل استراتيجيات التصدير، في وقت تظل فيه السوق الأمريكية أكبر سوق خارجية للسيارات البريطانية.