ترمب يفرض رسوماً جمركية على الهند بسبب النفط الروسي

في خطوة وصفت بأنها من أشد الإجراءات العقابية التجارية ضد الهند، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على معظم السلع القادمة من الهند، مبررًا ذلك باستمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي.

القرار الذي دخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من اليوم، يهدد مستقبل ملايين العمال في قطاعات التصدير الهندية، أبرزها النسيج والكيماويات والآلات والمجوهرات، كما يضعف الثقة التي بُنيت على مدى عقود بين الشركات الأمريكية والهندية.

وكانت الهند تراهن على علاقاتها المتنامية مع واشنطن وعلى تقارب شخصي بين رئيس وزرائها ناريندرا مودي وترمب، لكنها فوجئت بتشديد العقوبات بعد أن كانت تتوقع التوصل إلى تسوية تجارية هذا الخريف.

وأوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الرسوم تُعدّ «عقوبات ثانوية» تهدف إلى تقويض عائدات موسكو من بيع النفط، في وقت كانت شركات أمريكية قد بدأت الاعتماد على الهند بديلًا للصين في سلاسل التوريد.

في المقابل، دعا مودي شعبه إلى الصمود، مؤكدًا أن أولوية حكومته حماية صغار التجار والمزارعين. وأشار إلى أن الهند ستبحث عن بدائل تجارية مع شركاء آخرين مثل الصين واليابان وأوروبا.

ورغم التوقعات بتباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد الهندي، إلا أن محللين يرون أن قرار واشنطن سيترك أثرًا عميقًا على مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.