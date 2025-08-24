أعلنت شركة العوالي العقارية عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «أكام هومز»، أحد المشاريع السكنية التي يتم تطويرها ضمن وجهة جدة هايتس، وذلك بالشراكة مع NHC، بهدف توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الأسرة.

ويقدم المشروع أكثر من 750 وحدة سكنية بتصاميم معمارية عصرية ومساحات متنوعة تتراوح بين 100م2 حتى 260 متراً مربعاً، تشمل شققاً سكنية ودوبلكسات مكونة من وحدتين إلى خمس غرف نوم. وتم تصميم المشروع ليكون مجتمعاً سكنياً متكاملاً يضم مرافق خدمية وترفيهية وحدائق ومساحات خضراء.

ويقع مشروع «أكام هومز» في موقع استراتيجي شمال شرق مدينة جدة ضمن نطاق وجهة جدة هايتس، ويمتد على مساحة بنائية تتجاوز 140 ألف متر مربع، وبمساحات خضراء تتجاوز 15 ألف متر مربع. ويتميز المشروع بشموله على العديد من المرافق المهمة منها مواقف سيارات خاصة، ومداخل مستقلة، ومرافق مجتمعية متنوعة، إلى جانب التزام المشروع بكافة معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من حيث البناء والتشطيب، مع تقديم ضمانات إنشائية وتأمينية.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لشركة العوالي العقارية: «إن المشروع يمثل إضافة جديدة ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها العوالي العقارية بالشراكة مع NHC»، مشيراً إلى «التزام الشركة بتوفير وحدات سكنية بمعايير نوعية وأسعار تنافسية، ضمن بيئة عمرانية تسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير خيارات سكنية متنوعة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع السكني».

ودعا المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل المشروع والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.alawaly.sa.

وتعتبر شركة العوالي العقارية واحدة من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في تطوير المشاريع السكنية، حيث أسهمت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدة مشاريع بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، مركزة على تقديم حلول سكنية متكاملة في عدد من مدن المملكة.