قال مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في بيان أمس (الخميس)، إن كارني تحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأجريا «محادثة مثمرة وواسعة النطاق» بشأن التحديات التجارية وغيرها من القضايا.يأتي الاتصال في وقت تخوض فيه كندا والولايات المتحدة حربًا تجارية، وهو أيضًا أول محادثة معروفة بين الزعيمين منذ 30 يونيو.وقال مصدر حكومي كندي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث مع وسائل الإعلام، إن كارني هو من بادر بالاتصال، وفقًا لوكالات إعلامية.وجاء في البيان أن الزعيمين، اللذين ناقشا أيضًا صراعي أوكرانيا وقطاع غزة، اتفقا على الاجتماع مجددًا قريبًا، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.وقال مكتب كارني إنه لا يستطيع التعليق عندما سُئل عما إذا كان الزعيمان يعتزمان التحدث مرة أخرى، أو أنهما سيلتقيان بالفعل.وفي واشنطن، أكد مسؤول في إدارة ترمب إن الزعيمين ناقشا التجارة.وتجري كندا محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تجديد العلاقات الاقتصادية والأمنية منذ شهور، لكن الجانبين لم يقتربا من التوصل إلى اتفاق.