ارتفع الدولار بصورة طفيفة خلال تعاملات (الجمعة)، مع توجه أنظار المستثمرين نحو خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» المقرر عقده اليوم ضمن ندوة «جاكسون هول».ومع توقعات الأسواق واسعة النطاق باتجاه البنك لخفض الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر، يتساءل المستثمرون ما إذا كان «باول» سيؤكد تلك الرؤية أم سيعارضها.وذلك مع تعرض «باول» لضغوط مستمرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومسؤولي إدارته لخفض الفائدة من المدى البالغ 4.25%-4.5% منذ شهر ديسمبر الماضي.وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بصورة طفيفة 0.12% عند 98.74 نقطة، في بداية تداولاته اليومية.واستقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند 1.1596 دولار، وكذلك الإسترليني عند 1.3412 دولار، لكن ارتفع الدولار أمام العملة اليابانية بنسبة 0.22% إلى 148.7 ين.