أظهرت بيانات مكتب الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات في بلدية بكين أن إنتاج مركبات الطاقة الجديدة ارتفع في يوليو إلى 52 ألف مركبة، بزيادة سنوية قدرها 140%، ليسجّل قفزة نوعية في القطاع.وورد في البيانات التي صدرت اليوم (الخميس)، أن إجمالي إنتاج العاصمة الصينية من هذه المركبات خلال أول 7 أشهر من العام تجاوز 310 آلاف وحدة، متخطياً كامل إنتاج العام الماضي.ويعكس هذا النمو تسارع وتيرة العمل في مصانع رائدة، إذ تعمل خطوط الإنتاج على مدار الساعة مدعومة بالروبوتات والتقنيات الذكية.وقال مسؤول بالمكتب في تصريح لوكالة شينخوا للأنباء، إن الطفرة في الطلب على الطرازات الشهيرة دفعت الشركات إلى تحديث خطوط إنتاجها بتقنيات ذكية لزيادة كفاءة المعدات وتسريع وتيرة التسليم.