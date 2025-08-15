أظهرت بيانات حكومية اليوم (الجمعة) أن اقتصاد اليابان نما بواقع 1% في الربع من شهر أبريل إلى شهر يونيو على أساس سنوي، متجاوزاً بذلك التقديرات.ويتوقع المحللون ألا يظهر التأثير الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية على نمو البلاد إلا في بيانات تالية.ودعمت الصادرات المرنة والإنفاق الرأسمالي النمو في الربع الثاني، مما سيدعم أيضاً على الأرجح توجه بنك اليابان لاستئناف رفع أسعار الفائدة وتطبيع السياسة النقدية.وجاء متوسط توقعات النمو في استطلاع أجرته رويترز عند 0.4%، بعد ارتفاع معدل إلى 0.6% في الربع السابق.ويعني هذا نمواً فصلياً بنسبة 0.3%، وهو أفضل أيضاً من متوسط التقديرات التي جاءت عند 0.1%.