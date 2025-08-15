ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، بعد انخفاضها على مدار الأسابيع الـ14 السابقة.وأظهرت بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز» اليوم (الجمعة) أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصة واحدة إلى 412 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من أغسطس.وفي المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي منصة واحدة إلى 122 منصة خلال الفترة ذاتها بحسب ما ورد في البيانات.