صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% (متداولة)
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم (الجمعة)، لتقترب من أعلى مستوى في 5 أشهر في وقت تجاوز فيه المستثمرون أثر مسألة ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة وعثروا على الدعم للمعنويات من صدور نتائج أعمال قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% في بداية تداولاتها اليومية، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم (الجمعة) في ألاسكا، وتأمل الولايات المتحدة إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا والتفاوض أيضا على اتفاق نووي محتمل.

وزادت الأسهم في العالم بشكل عام رغم بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ما حد من التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر القادم، ورغم بيانات اقتصادية صينية ضعيفة تشير إلى آثار متعلقة بالرسوم الجمركية.
علامة HONOR تكشف عن هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي خلال حدث إطلاق إقليمي فاخر في دبي
ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.. و«داو جونز» لمستوى قياسي
