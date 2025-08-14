كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تسجيل 17,561 عامل إصابة خلال النصف الأول من العام الأول من العام الحالي 2025.ووفقا للرصد، فقد توزعت إصابات العمل على 14 مجالًا، كان أبرزها التعرض لقوى ميكانيكية غير حية (يشمل الإصابات الناتجة عن الاحتكاك مع القوى غير الحية: «الزجاج، الآلات، المواد، الأدوات اليدوية»)، إذ بلغ إجمالي عدد الإصابات في النصف الأول 8974 إصابة، تعادل نسبتها 51.1% من إجمالي الإصابات.وجاءت في المرتبة الثانية الإصابات التي تسببت في (سقوط) العاملين، وبلغ عدد الإصابات 5422 إصابة، تعادل نسبتها 30.88% من إجمالي الإصابات، أما المرتبة الثالثة فكانت الحوادث المرورية هي المتسبب بها، وبلغ عدد المصابين 2296 إصابة، تعادل نسبتها 13.07%.وكانت في المرتبة الرابعة الإصابات الناتجة عن التعرض لقوى ميكانيكية حية (يشمل الإصابات الناتجة عن الاحتكاك مع الكائنات الحية: «البشر، الحيوانات، الطيور، الحشرات») وبلغ عددها 239 إصابة وبلغت نسبتها 1.36%، ثم الإصابات الناتجة عن الاحتكاك مع الحرارة والمواد الساخنة وبلغ عددها 212 إصابة.وتوزعت باقي الإصابات بسبب (التعرض للدخان والنار واللهب، والتعرض لتيار كهربائي ودرجة حرارة هواء وضغط محيط وإشعاعي، والاعتداء، انفجار وتفرقع، التعرض لقوى الطبيعة، التسمم العرضي والتعرض للمواد السامة، تهديدات النفس، الإفراط والسفر والحرمان، الغرق والغمر العرضية).ووفقا لآلية الاستفادة من إصابات العمل، أكدت التأمينات الاجتماعية ضرورة أن يتقدم العامل المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال 7 أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله متى كانت حالته تسمح بذلك، وفي حال لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وبينت أنه إذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجاً عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.يذكر أن فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية يغطي كافة العاملين السعوديين والمقيمين، ويتحمل صاحب العمل كامل الاشتراك عن هذا الفرع بنسبة 2%.