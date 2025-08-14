توقع «بنك أوف أمريكا» استمرار الضغوط على أسعار النفط خلال النصف الثاني لهذا العام، مرجحًا أن يبلغ متوسط سعر خام «برنت» نحو 63.5 دولار للبرميل، مع تراجعه مؤقتًا عن مستوى 60 دولارًا.وعزا المصرف الأمريكي هذا التوقع إلى فائض في المعروض العالمي يُقدر بنحو 890 ألف برميل يوميًا خلال الفترة من يوليو 2025 حتى يونيو 2026، ما قد يؤدي إلى تراكم المخزونات العالمية بنحو 100 مليون برميل.وأكد البنك أن التزام «أوبك بلس» بمستويات الإنتاج وتراجع الإمدادات الأمريكية إلى جانب السياسات النقدية والمالية التيسيرية وضعف الدولار، قد تدعم تعافي الأسعار فوق مستوى 70 دولارًا للبرميل بحلول منتصف 2026.ويتوقع المقرض الأمريكي أن يظل سعر خام «برنت» على المدى الطويل ضمن نطاق يتراوح بين 60 دولارًا للبرميل و80 دولارًا، مع تعافي الأسعار خلال النصف الثاني من 2026.