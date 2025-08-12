أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي، فيما رفعت تقديراتها للعام القادم، مشيرة إلى قوة التوقعات الاقتصادية.وتتوقع المنظمة حاليًا نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.3 مليون برميل يوميًا هذا العام على أساس سنوي، دون تغيير عن تقدير الشهر السابق.فيما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميًا للعام القادم، بزيادة 100 ألف برميل يوميًا مقارنة بالتوقعات السابقة.وتوقعت «أوبك» في تقريرها الصادر أمس (الثلاثاء)، نمو طلب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 0.2 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في 2026.بينما سيأتي الجزء الأكبر من نمو الطلب من قبل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية، بنحو 1.2 مليون برميل يوميًا.وتوقعت «أوبك» نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% خلال العام الجاري، و3.1% في 2026، مع نمو الاقتصاد الأمريكي 1.8% و2.1% خلال العامين الحالي والقادم على الترتيب.