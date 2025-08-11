ارتفعت قيمة «بيتكوين» لتقترب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث عزز الطلب من المستثمرين المؤسسين ومشتري سندات الخزانة من الشركات سوق الأصول الرقمية عموماً.وحققت العملة المشفرة الأصلية ارتفاعاً بنسبة 3.3% لتصل إلى 122 ألف دولار أمريكي، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي السابق الذي سُجل في منتصف شهر يوليو، وشهدت عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعاً في قيمة «إيثريوم» إلى ما يزيد على 4,300 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر ديسمبر 2021.تأتي هذه المكاسب على خلفية تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة بين كبار المستثمرين، ووفقاً لبيانات جمعتها «كوينجيكو»، فقد جمعت ما يسمى بشركات سندات الخزانة للأصول الرقمية - وهي شركات مدرجة تتحول إلى تجميع العملات المشفرة - حتى الآن مخزوناً من «بيتكوين» بقيمة 113 مليار دولار أمريكي، بحسب ما ذكرته «بلومبيرغ».ووفقاً لبيانات «strategicethreserve.xyz»، خزّنت شركات مماثلة لعملة الإيثر نحو 13 مليار دولار من العملة حتى الآن.وقالت محللة العملات المشفرة في «BTC Markets»، راشيل لوكاس: «يدعم ارتفاع بيتكوين نحو مستويات قياسية تدفقات مؤسسية ثابتة إلى شركات الخزانة، وصناديق الاستثمار المتداولة الفورية الأمريكية، وتحول في المعنويات عقب فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة على سبائك الذهب المستوردة».وأضافت: «مع مواجهة الذهب لاختناقات في المعروض ومخاطر سياسية، يكتسب دور بيتكوين كمخزن للقيمة زخماً بلا حدود وبدون رسوم جمركية بين المستثمرين».تم تداول بيتكوين عند نحو 121,200 دولار اعتباراً من الساعة 6:15 صباحاً في نيويورك، بينما بلغ سعر إيثر 4250 دولاراً أمريكياً.