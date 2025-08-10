أعلنت NHC عن بدء بيع المرحلة الثانية من مشروع «ترف»، أحد أحدث مشاريعها السكنية الفاخرة ضمن وجهة خزام شمال الرياض، وذلك بعد اكتمال حجز المرحلة الأولى خلال أقل من 24 ساعة من إطلاقها، في مؤشر يعكس حجم الإقبال اللافت على المشروع وجودة ما يقدمه من فرص سكنية ترتقي بأسلوب الحياة.

ويُعد «ترف» نموذجًا لمجتمع فاخر يمنح سكانه تجربة سكنية متكاملة في بيئة آمنة ومصممة بعناية، لتواكب تطلعات عملاء NHC. ويضم المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية فاخرة بامتيازات خاصة، ومتنوعة بين الفلل والتاون هاوس، بمساحات تتراوح بين 247 و445 مترًا مربعًا، وبأسعار تنافسية تتيح فرص تملك نوعية.

ويقع المشروع في موقع إستراتيجي ضمن وجهة خزام، بالقرب من حديقة خزام الكبرى، ويوفر مرافق متكاملة تشمل حدائق داخلية، ومراكز تجارية ومجتمعية، ومدارس، ومساجد، ما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في السكن أو الاستثمار ضمن بيئة متكاملة تمنح الجميع حياة استثنائية.

ويمكن للعملاء الراغبين في التملك والاطلاع على مزيد من التفاصيل زيارة موقع NHC عبر الرابط التالي: https://sakani.sa/app/offplan-projects/1594

يُذكر أن وجهة «خزام» تُجسد رؤية NHC في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة ترتكز على جودة الحياة، من خلال توفير المرافق والمسطحات المفتوحة التي تعزز المشهد الحضاري وتواكب تطلعات السكان، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – لرفع نسبة التملك السكني إلى 70%، كما تؤكد هذه المشاريع مكانة NHC كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة، عبر نماذج لا تقتصر على البناء، بل تعبّر عن تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.