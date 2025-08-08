كشف رصد أجرته «عكاظ» أن قيمة الأسهم الإجمالية للشركات المدرجة بنهاية تداولاتها (الخميس)، بلغت 9.07 تريليون ريال، إذ يفصل المؤشر عن الوصول لمستويات الـ10 تريليون ريال نحو 934.24 مليار ريال فقط.ووفقاً للرصد، ففي حال صعود المؤشر بنسبة 10.31 % فإن قيمة الأسهم السوقية ستصل إلى 10 تريليونات ريال.وأغلق المؤشر بنهاية تداولاته الأسبوعية عند مستوى 10,930 نقطة، وفي حال صعود المؤشر بنسبة 10.31% سيصبح 12,057 نقطة.ويبلغ عدد الشركات والصناديق المدرجة في «تاسي» 259 شركة. ووفقاً للشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليار ريال فأكثر، استحوذت «أرامكو» على 64.97% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 5.89 تريليون ريال، ثم «مصرف الراجحي» بقيمة 381 مليار ريال، تبعه «بنك الأهلي» بقيمة 216 مليار ريال، ثم «اس تي سي» بقيمة 210.7 مليار ريال، جاءت بعدها شركة «معادن» بقيمة 202.99 مليار ريال، ثم «سابك» بقيمة 173.85 مليار ريال، ثم «أكوا باور» بقيمة 166.64 مليار ريال.وكان مؤشر سوق الأسهم قد أغلق في آخر جلساته متراجعاً باللون الأحمر، تزامناً مع انخفاض مستويات السيولة.وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» متراجعاً 0.15% فاقداً 16.44 نقطة من رصيده، انخفض بها إلى مستوى 10,930.30 نقطة.وتراجعت قيم التداول إلى 4.54 مليار ريال، بعد هبوط كميات التداول إلى 272.45 مليون سهم، وسجل المؤشر انخفاض قطاع «البنوك» بنسبة 0.41%، إضافة إلى قطاع الاتصالات بنسبة 0.16%.وفي المقابل ارتفع أداء كل من قطاعي المواد الأساسية والطاقة ليرتفع كل منهما بنسبة 0.05%، و0.04% على التوالي.وتراجع أداء 128 سهماً، تصدرها «أبومعطي» بنحو 4.83%، كما انخفض سهم «الحمادي» بنحو 4.44%، وحل ثالثاً سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 3.03%.وفي المقابل ارتفع أداء 120 سهماً في مقدمتها سهم «بوان» بنسبة 9.94%، كما ارتفع أداء سهم «بنان» بنسبة 9.73%، وسهم «الصقر للتأمين» بنسبة 5.76%.وتصدّر سهم «الأندية للرياضة» نشاط الأسهم من حيث القيمة بـ398.33 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم «شمس» بكمية تداول بلغت 47.83 مليون سهم.