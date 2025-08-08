توقع بنك «جيه بي مورغان» في مذكرة أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5%، إذ تُظهر سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقاً مؤشرات على التباطؤ.وأشار البنك أيضاً إلى تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خططاً لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليحل محل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر.وقال محللو «جيه بي مورغان»: «إن تعيين ميران يمكن أن يمهّد الطريق لإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في البنك المركزي الأمريكي».