أكدت الولايات المتحدة أنها ستنهي فرض تعريفات جمركية عالمية شاملة على اليابان وستخفض الرسوم على السيارات كما وعدت بالفعل، وفقًا لتصريحات كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين «ريوسي أكازاوا».وكان «أكازاوا» قد اجتمع أمس (الخميس) مع وزير التجارة الأمريكي «هوارد لوتنيك» ووزير الخزانة «سكوت بيسنت»، مما يخفف من حدة الشكوك حول تفاصيل اتفاق التجارة الذي توصلت إليه اليابان والولايات المتحدة خلال شهر يوليو الماضي، والذي يخفض التعريفات المفروضة على واردات أمريكا من اليابان إلى 15% بما يشمل السيارات.وصرح «أكازاوا»، حسبما نقلت «بلومبيرغ»، أنه لم يتم الاتفاق على إطار زمني لتنفيذ الاتفاقات، لكن لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب الأمريكي حتى الآن على الاجتماعات الأخيرة.وتعرضت اليابان لرسوم جمركية شاملة أعلى من المتوقعة كجزء من موجة التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة «ترمب» الخميس، وعلى الرغم من أن حجم التباين طفيف إلا أن هذا الارتباك أثار انتقادات متجددة لرئيس الوزراء «شيجيرو إيشيبا».وأوضح «أكازاوا» قائلًا: «أكدنا أنه عندما يتخذ الجانب الأمريكي إجراءات لمراجعة الأمر التنفيذي بشأن التعريفات الشاملة، سيصدر أمرًا آخر لخفض التعريفات الجمركية على السيارات وأجزائها، وسنواصل حث الجانب الأمريكي بكل الوسائل والقنوات المتاحة على تحقيق ذلك».