أبلغ الرئيس الصيني «شي جين بينغ» نظيره الروسي «فلاديمير بوتين» في مكالمة هاتفية أن الصين ترغب في تحسين علاقاتها مع موسكو وواشنطن، وذلك وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.وحسبما نقلت قناة «CCTV» صرح «شي» قائلاً: «ترغب الصين في الحفاظ على التواصل بين روسيا والولايات المتحدة وتحسين علاقاتهما، والدفع نحو تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية».وأعلن الكرملين في وقت سابق هذا الأسبوع أن روسيا والولايات المتحدة توصلتا لاتفاق لعقد اجتماع بين الرئيسين «بوتين» و«ترمب» خلال الأيام القادمة.