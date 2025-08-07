ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بتجدد الطلب على الملاذ الآمن مع متابعة التطورات مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، واحتمالات التوصل لهدنة في أوكرانيا بعد تأكيد الكرملين أن الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» ونظيره الأمريكي «ترمب» سيجريان محادثات في الأيام القليلة القادمة.وخلال تعاملاتها اليوم (الخميس) صعدت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر - العقد الأكثر نشاطًا - بنسبة 0.59% أو 20.3 دولار عند 3453.70 دولار للأوقية، في بداية تداولاته اليومية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.28% أو 9.55 دولار عند 3378.8 دولار للأوقية.وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بصورة طفيفة 0.12% عند 98.30 نقطة.كما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 1.85% عند 38.6 دولار للأوقية، وفي حين انخفض السعر الفوري للبلاتين 0.47% إلى 1330.7 دولار.ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على الواردات الهندية حيّز التنفيذ بعد 21 يومًا من تاريخ السابع من أغسطس، لترفع بعض التعريفات إلى مستويات قد تصل إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.وستصدر اليوم بيانات اقتصادية أمريكية تشمل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تعد مؤشرًا على وضع سوق العمل مع توقعات بارتفاعها إلى 221 ألف طلب، إلى جانب القراءة الأولية لتكاليف وحدة العمالة وإنتاجية القطاع غير الزراعي، ومخزونات الجملة.