كشف رصد، أجرته صحيفة «عكاظ»، عن تراجع ملحوظ في حجم الأوراق النقدية المتداولة خارج البنك المركزي السعودي خلال يونيو الماضي، حيث شهدت العملات الورقية انخفاضاً بأكثر من نصف مليار ريال مقارنة بشهر مايو.وأظهر الرصد، أن قيمة العملات الورقية من (الإصدار السادس) المتداولة خارج البنك المركزي بلغت نحو 226.49 مليار ريال في يونيو الماضي، مقابل 227.01 مليار ريال في مايو، وبذلك يكون حجم التراجع قد بلغ 518.42 مليون ريال خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد، وبنسبة انخفاض 0.23%.ويعكس هذا الانخفاض التحولات في سلوك الإنفاق والاستخدام النقدي داخل السوق السعودي، مع تزايد الاعتماد على الوسائل الرقمية والبطاقات الإلكترونية في المعاملات اليومية.ويؤكد تراجع التعامل بالعملة الورقية، إلى التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، إذ تشهد السعودية توسعاً متسارعاً في استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، ما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويعزز من سرعة وكفاءة العمليات المالية.كما ساهمت التعليمات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشترط إيداع رواتب العمالة المهنية والمنزلية في حساباتهم البنكية، وتمنع تسليم الرواتب نقداً مباشرة، في تقليل حجم تداول الأوراق النقدية، ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم سوق العمل وتحسين الشفافية المالية، بالإضافة إلى تعزيز الاستخدام الآمن والمنظم للمعاملات المالية الإلكترونية.