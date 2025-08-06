أكد محافظ البنك المركزي الهندي سانجاي مالهوترا أمس (الأربعاء)، أن مساهمة بلاده في النمو الاقتصادي العالمي تفوق نظيرتها الولايات المتحدة، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي وصف فيها الاقتصاد الهندي بأنه «ميت».وأضاف مالهوترا عقب اجتماع للسياسة النقدية جرى خلاله تثبيت أسعار الفائدة عند 5.50%: «نتمتع بمعدل نمو قوي للغاية، ونساهم بنحو 18% في النمو العالمي، وهو ما يفوق مساهمة الولايات المتحدة التي تبلغ نحو 11% فقط»، وفقاً لـ«بلومبيرغ».وأشار إلى توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، التي قدّرت نمو الاقتصاد الهندي بنسبة 6.4% خلال عام 2025، مقابل 1.9% فقط للولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده تسير في مسار نمو قوي ومن المتوقع أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية أكثر خلال الفترة القادمة.يأتي هذا بعدما وصف ترمب الهند وروسيا، الأسبوع الماضي، بأنهما اقتصادان ميتان، منتقداً سياسة الهند التجارية وعلاقاتها المستمرة مع موسكو، خصوصاً فيما يتعلق بشراء الأسلحة والطاقة من روسيا، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.