ارتفع مؤشر الدولار خلال تعاملاته اليوم (الثلاثاء)، ليتعافى قليلًا من الضغوط التي تعرّض لها خلال الفترة الأخيرة، بعدما عزّز تقرير الوظائف الأمريكي توقعات المستثمرين بشأن خفض وشيك في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.2% في بداية تداولاته اليومية، بعدما لامس أدنى مستوى له في أسبوع عند 98.609 نقطة في وقت سابق.وانخفض اليورو بنسبة 0.25% إلى 1.154 دولار، فيما تراجع الجنيه الإسترليني بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 1.3271 دولار، وارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.4% إلى 147.64 ين.وتوقع محللو «جولدمان ساكس»، في مذكرة نقلتها وكالات إعلام غربية، أن يُخفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لثلاثة اجتماعات متتالية بدءاً من سبتمبر، مع احتمال خفض أكبر يصل إلى 50 نقطة إذا أظهر تقرير الوظائف المقبل ارتفاعاً إضافيّاً في معدل البطالة.