وصفت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي هدد فيها بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند مجدداً بسبب شرائها النفط من روسيا؛ بأنها غير قانونية.وأكد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم (الثلاثاء) قائلاً: موسكو تعتبر الضغوط على شركائها التجاريين بمثابة تهديدات، مشدداً على أن لكل دولة ذات سيادة الحق في اختيار شركائها الاقتصاديين بحرية، دون تدخل خارجي، وفقاً لوكالات غربية.يأتي هذا بعدما رفضت الحكومة الهندية بشدة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها، وأكد مسؤولون أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة استيراد الطاقة، وأن شركات النفط لم تتلقَّ أي تعليمات لخفض مشترياتها من روسيا.وبعد فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من الهند اعتباراً من الأول من أغسطس، هدد ترمب بتشديد القيود التجارية الأمريكية ضد الهند، حال مواصلتها شراء النفط الروسي.