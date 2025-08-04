أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تأسيس جمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة غير الربحية؛ لتطوير صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، وتحفيز الابتكار، وتمكين المصممين والحرفيين ودعم حلولهم الإبداعية.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، حيث تواكب الأهداف الإستراتيجية للجمعية، مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومنها تنمية المحتوى المحلي من منتجات الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ودعم الصناعات الإبداعية، وتمكين المرأة والطاقات الشابة، ورفع المعايير المهنية للمصممين عبر برامج تدريبية وورش عمل وشهادات احترافية، وتمكين الحرفيين والمصممين السعوديين عبر دعم فني ومالي ومنح إنتاج وتعزيز حضورهم في المعارض المتخصصة محليًا ودوليًا.

وتستهدف الجمعية تعزيز الاستدامة وتشجيع الامتثال للممارسات البيئية المسؤولة في صناعة الأحجار الكريمة، وبناء مجتمع مهني موحد من خلال منصة رقمية تجمع بين المستثمرين والممارسين لصناعة المعادن في بيئة تفاعلية مهنية، إضافة إلى ربط الحرفيين والمصممين بسلاسل القيمة.