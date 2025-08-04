تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، تعلن تتمة العقارية إقامة مزاد فرائد الهجين، وذلك يوم الأحد 10 أغسطس 2025 الموافق 16 صفر 1447هـ، حضوريًا الساعة 4:30 في قاعة قلوريا بجدة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.

يستعرض المزاد 13 قطعة أرض فريدة في مواقع استثنائية بأرقى أحياء عروس البحر الأحمر، وبمساحات إجمالية تتجاوز 22,000 متر مربع، وتشمل:

• العقار الأول: أرض بمساحة 6536م² بحي البساتين.

• العقار الثاني: أرض بمساحة 1364م² بحي الأمواج.

• العقار الثالث: أرض بمساحة 2500م² بحي أبحر الجنوبية.

• العقار الرابع: أرض بمساحة 2500م² بحي أبحر الجنوبية.

• العقار الخامس: أرض بمساحة 1459.57م² بحي الشراع.

• العقار السادس: أرض بمساحة 2574.7م² بحي الرياض.

• العقار السابع: أرض بمساحة 1235.72م² بحي الفنار.

• العقار الثامن: أرض بمساحة 1037.5م² بحي المروج.

• العقار التاسع: أرض بمساحة 900م² بحي المحمدية.

• العقار العاشر: أرض بمساحة 675م² بحي الفردوس.

• العقار الحادي عشر: أرض بمساحة 900م² بحي الفردوس.

• العقار الثاني عشر: أرض بمساحة 600م² بحي المروج.

• العقار الثالث عشر: أرض بمساحة 895.5م² بحي المروج.

حيث تتفرد أراضي مزاد فرائد بمواقع واعدة وسط أحياء حيوية، بالقرب من أبرز المشاريع والخدمات النوعية، مما يجعلها وجهة إستراتيجية للمطورين العقاريين.

ويُعتبر المزاد فرصة جاذبة للباحثين عن الفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب تتمة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على:

0505886844

0550592320