ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، اليوم (الإثنين)، لتعوض جزءًا من الخسائر السابقة، حيث يتوقع المتداولون قدرة السوق على استيعاب زيادة كبيرة في إنتاج أوبك+ المقررة في سبتمبر، مع دعم إضافي ناتج عن مخاوف من تعطل إمدادات النفط الروسي إلى الهند، أحد أكبر المستوردين.

وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت 11 سنتًا (0.16%) إلى 69.78 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا (0.28%) إلى 67.52 دولار للبرميل، بعد انخفاض كلا العقدين بنحو دولارين يوم الجمعة.

وأعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك+)، أمس (الأحد)، زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يوميًا في سبتمبر، ضمن سلسلة من الزيادات المتسارعة لاستعادة حصتها في السوق، مستندة إلى قوة الاقتصاد العالمي وانخفاض المخزونات.

وتتضمن هذه الخطوة إلغاء كامل لأكبر شريحة من التخفيضات السابقة، إلى جانب زيادة منفصلة للإمارات بإجمالي 2.5 مليون برميل يوميًا، أي نحو 2.4% من الطلب العالمي.

وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة التداول «مومو أستراليا»، إن الزيادة الإنتاجية لم تؤثر بشكل كبير نظرًا لتوقعها مسبقًا، مشيرًا إلى أن المتداولين ركزوا على تصريحات دول أوبك+ الحكومية التي أكدت استيعاب الأسواق، خصوصا في آسيا، للزيادات السابقة.

وتوقع محللو غولدمان ساكس أن الزيادة الفعلية من ثماني دول في أوبك+ ستكون 1.7 مليون برميل يوميًا، بسبب تخفيضات أخرى من أعضاء آخرين تجاوزوا الإنتاج سابقًا.

وتظل الأسواق حذرة من عقوبات أمريكية محتملة على إيران وروسيا قد تعطل الإمدادات، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات بنسبة 100% على مشتري النفط الروسي للضغط على موسكو لوقف حربها في أوكرانيا.