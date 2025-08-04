شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا، اليوم (الإثنين)، بعد هبوط حاد يوم الجمعة إثر تقرير وظائف أمريكي مخيب للآمال وإقالة الرئيس دونالد ترمب لمسؤولة كبيرة في مكتب إحصاءات العمل (BLS)، إريكا ماكنتارفير، متهمًا إياها بتزوير بيانات الوظائف.

كما أثارت استقالة غير متوقعة لعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوغلر، مخاوف المستثمرين، مما فتح الباب أمام ترمب للتأثير على البنك المركزي مبكرًا.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يوليو تباطؤًا في نمو الوظائف مع مراجعة هبوطية بمقدار 258 ألف وظيفة للشهرين السابقين، مما يشير إلى تدهور حاد في سوق العمل.

وأدت هذه التطورات إلى هبوط الدولار بنسبة تزيد على 2% مقابل الين الياباني، و1.5% مقابل اليورو يوم الجمعة.

وارتفع الدولار اليوم (الإثنين)، بنسبة 0.2% إلى 147.67 ين، لكنه ظل أقل بنحو 3 ينات عن ذروته يوم الجمعة، وانخفض اليورو بنسبة 0.06% إلى 1.1579 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3281 دولار.

وأعلن ترمب أنه سيختار مرشحًا لشغل منصب في الاحتياطي الفيدرالي ورئيسًا جديدًا لمكتب إحصاءات العمل خلال أيام، وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 98.75 بعد انخفاضه بأكثر من 1% يوم الجمعة.

وأشار توني سيكامور، محلل الأسواق في مجموعة IG، إلى أن ردود فعل الأسواق كانت سريعة وحاسمة، حيث تراجعت الأسهم الأمريكية وعوائد السندات إلى جانب الدولار.

وسجل مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 1.6%، وهو أكبر هبوط يومي له في أكثر من شهرين، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 2.25%، وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 3.6590%، فيما اقترب عائد السندات لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى في شهر عند 4.2493%.

يتوقع المستثمرون خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، مع توقعات بتخفيضات تصل إلى 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وقال ديفيد دويل، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة ماكواري لوكالة «رويترز»، إن التقرير الأخير سيحث الاحتياطي الفيدرالي على إعادة تقييم المخاطر الاقتصادية، متوقعًا خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.

وفي أسواق العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.09% إلى 0.64815 دولار، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.11% إلى 0.59125 دولار.

وضعف الفرنك السويسري بنسبة تزيد على 0.1% إلى 0.8054 للدولار، وسط صدمة في سويسرا بعد فرض ترمب تعريفات جمركية مرتفعة تهدد آلاف الوظائف.