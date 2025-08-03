شهد الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة تباطؤا في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ معدل التغير السنوي 3.2% مقارنة بنسبة 4.3% في الربع الأول من العام نفسه حسبما أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

حيث سجل القطاع السكني الذي يمثل النسبة الأكبر من الوزن النسبي للرقم القياسي، تراجعا في معدل التغير السنوي من 5.1% في الربع الأول إلى 0.4% فقط في الربع الثاني.

فيما استمرت بقية القطاعات العقارية في تسجيل ارتفاعات في معدلات التغير السنوي، حيث ارتفع معدل التغير في القطاع التجاري من 2.5% في الربع الأول إلى 11.7% في الربع الثاني.