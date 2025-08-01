أظهرت بيانات «بيكر هيوز» تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط على مستوى العالم أجمع بمقدار 92 منصة على أساس سنوي خلال يوليو إلى 1621 منصة، بينما يعد العدد مرتفعاً مقارنة بالشهر السابق بمقدار 22 منصة.كما كشف تقرير شركة الخدمات النفطية انخفاض عدد منصات التنقيب في الشرق الأوسط عند 334 منصة خلال يوليو على أساس شهري، بينما يعد منخفضاً بمقدار 11 منصة عن الشهر نفسه من العام الماضي.وارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط والغاز حول العالم -باستثناء أمريكا وكندا- عند 914 منصة على أساس شهري خلال يوليو، لكنه يعد منخفضاً بمقدار 20 منصة على أساس سنوي.