أعلن البيت الأبيض اليوم (الجمعة) أن أمريكا لا يمكنها قبول العلاقات التجارية أحادية الجانب.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مساء أمس (الخميس) أمرا تنفيذيا يحدد قيمة الرسوم الجمركية الجديدة التي ستطال منتجات عشرات الدول، مثيراً بلبلة في النظام الاقتصادي العالمي بهذه الحواجز التجارية التي ستكون لها الوطأة الأشد على كندا وسويسرا.وبعدما كانت تخشى نسباً أعلى، تلقت بعض الدول الآسيوية بارتياح الجمعة هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى النسب المفروضة عليها قبل عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وفقاً لوكالة فرانس برس (أ ف ب).وحدد البيت الأبيض الطامح إلى «إعادة هيكلة التجارة العالمية لما يعود بالنفع على العمال الأمريكيين» مهلة لبضعة أيام قبل أن تدخل الرسوم الجديدة على الواردات حيز التنفيذ في السابع من أغسطس الجاري، وليس في الأول منه كما كان متوقعاً بالأساس، للسماح للجمارك بتنظيم عمليات الجباية، على ما أوضح مسؤول في البيت الأبيض للصحافة.