تراجعت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات الجمعة، مع قلق المستثمرين بشأن مؤشرات تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، وتقييم قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأخيرة بشأن رفع الرسوم الجمركية.وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.15% أو 503 نقاط إلى 43627 نقطة في بداية تداولاته.كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 1.25% أو 79 نقطة إلى 6260 نقطة، و«ناسداك» المركب بنسبة 1.65% أو 344 نقطة إلى 20771 نقطة.وكشفت بيانات صدرت اليوم إضافة الاقتصاد الأمريكي 73 ألف وظيفة في يوليو، أقل من التوقعات البالغة 100 ألف، مع تعديل قراءة شهر يونيو بالخفض إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألفاً.