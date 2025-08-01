ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بشكل طفيف خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع ترقب المستثمرين تقرير الوظائف الأمريكي، بعدما فرض الرئيس الأمريكي ترمب رسوماً جمركية مرتفعة على نحو 70 دولة.وصعدت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم شهر ديسمبر بنسبة طفيفة بلغت 0.1% أو 2.8 دولار عند 3351.1 دولار للأوقية.كما زاد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.5% أو 15.9 دولار عند 3290.74 دولار للأوقية، في بداية تداولاته الأسبوعية.وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.1% إلى 100.06 نقطة.وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.4% عند 36.56 دولار للأوقية، وتراجعت الأسعار الفورية للبلاتين بنسبة 1.5% عند 1270.35 دولار، وانخفضت نظيرتها للبلاديوم بنسبة 1.45% عند 1173.03 دولار.وفرض الرئيس الأمريكي ترمب رسوماً جمركية باهظة على نحو 70 دولة، منها كندا والبرازيل والهند وتايوان، ما زاد من مخاوف تجدد الحرب التجارية من جديد عقب التوصل إلى اتفاقات مع العديد من الدول.ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الذي يصدر اليوم، مع توقعات بإضافة الاقتصاد 100 ألف وظيفة في يوليو، وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2%.