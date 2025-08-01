وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا، في وقت مبكر اليوم (الجمعة)، والذي يعدل بموجبه التعريفات الجمركية المتبادلة المفروضة على عشرات الدول.وقال البيت الأبيض في بيان، إن جميع السلع التي يُعتقد أنها أُعيد شحنها لتجنب الرسوم الجمركية المطبقة، ستخضع لتعريفة جمركية إضافية بنسبة 40%.وشمل القرار عشرات الدول بما في ذلك بعض الدول التي توصلت إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مثل اليابان والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.ومن بين الدول التي تواجه أعلى تعريفات جمركية «تبادلية»، تُعدّ سورية صاحبة أعلى معدل بنسبة 41%، كما ستخضع صادرات لاوس وميانمار إلى الولايات المتحدة لتعريفات جمركية بنسبة 40%.وستُفرض تعريفات جمركية بنسبة 39% و30% على سويسرا وجنوب إفريقيا على التوالي.وبالنسبة لبعض الدول الآسيوية التي لم تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، قدّم الأمر التنفيذي الأخير بعض التسهيلات من خلال تخفيض الرسوم الجمركية.وستخفض معدلات التعريفة الجمركية الجديدة على الواردات من تايلند إلى 19% من 36%، وعلى السلع الماليزية إلى 19% من 24%.وأشار الأمر إلى أن الدول غير المدرجة به ستُفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، فيما سيخضع الشركاء التجاريون الذين توصلوا أو على وشك التوصل إلى اتفاقيات تجارية وأمنية مع أمريكا للرسوم الجمركية المُعدّلة حتى إبرام تلك الاتفاقيات.وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على الصادرات الكندية إلى 35% من 25%، بدءًا من اليوم (الجمعة)، باستثناء السلع المشمولة باتفاقية التجارة الحرة، وذلك بعدما وقع في وقت سابق أمرًا يرفع الرسوم الجمركية على البرازيل إلى 50% من 10%.