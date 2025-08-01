نددت الصين بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة برفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول، ووصفتها بأنها شكل من أشكال الحماية التجارية غير المبررة.وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية «جو جياكون»، خلال مؤتمر صحفي اليوم (الجمعة)، أن قرارات ترمب تمثل إساءة لاستخدام الأدوات الجمركية، وتضر بالاقتصاد العالمي وتفاقم التوترات التجارية.وأضاف حسبما نقلت وكالة «فرانس برس»: موقف الصين الرافض لإساءة استخدام الرسوم الجمركية واضح وثابت، إذ لا يوجد رابح في الحروب التجارية، كما أنها تُلحق الضرر بجميع الأطراف.ووقع ترمب أمرًا تنفيذيًا صباح اليوم بفرض رسوم جمركية جديدة على نحو 70 دولة، من بينها كندا التي فرضت عليها واشنطن تعريفات بنسبة 35%.