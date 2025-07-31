أعلن الرئيس دونالد ترمب مساء الأربعاء عن اتفاق تجاري جديد وشامل مع كوريا الجنوبية، كاشفاً عن صفقة بمليارات الدولارات تشمل الطاقة والبنية التحتية وسياسة التعريفات.

وفي منشور له على منصة «تروث سوشال»، قال ترمب إن الولايات المتحدة أمّنت «اتفاقية تجارية كاملة وشاملة مع جمهورية كوريا»، بقيمة إجمالية تصل إلى مئات المليارات في الاستثمارات والمشتريات.

تتضمن الاتفاقية التزاماً من كوريا الجنوبية بقيمة 350 مليار دولار نحو استثمارات مملوكة ومُدارة أمريكياً.

وأضاف أن الأموال سيتم «اختيارها من قبلي، كرئيس»، ما يشير إلى أن الإدارة ستتمتع بسلطة تقديرية مباشرة على تخصيص رأس المال.

كما ستشتري كوريا الجنوبية ما قيمته 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال ومنتجات الطاقة الأمريكية الأخرى، ما يعكس زيادة كبيرة في تجارة الطاقة عبر المحيط الهادئ.

وصرح ترمب: «إضافة إلى ذلك، ستشتري كوريا الجنوبية 100 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال، أو منتجات الطاقة الأخرى»، بموجب الاتفاقية الجديدة.

ويتوقع «البيت الأبيض» الكشف عن مزيد من التفاصيل حول استثمارات كورية جنوبية إضافية خلال أسبوعين أثناء اجتماع ثنائي مقرر.